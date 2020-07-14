Иран вряд ли затеет войну с соседями по Персидскому заливу

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14 июля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН ]

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Вариант открытого вооруженного конфликта между Ираном и монархиями Персидского залива во главе с Саудовской Аравией в складывающихся условиях все же маловероятен.

В Тегеране и Эр-Рияде есть понимание, что любая война между ними, как региональными державами, может привести не только к большим человеческим жертвам и разрушениям инфраструктуры, но и к утрате власти нынешними правителями. Население Ирана в 2,5 раза больше саудовского (83,5 млн иранцев на 33,5 млн саудовцев), соответственно и численность ВС Ирана в два с лишним раза больше ВС Саудовской Аравии (550 тысяч военнослужащих, против 230 тысяч), но военный бюджет Ирана гораздо меньше саудовского и составляет всего 22 млрд долларов, в то время как в КСА этот показатель равен 62 млрд долларов. Общий оборонный потенциал и мобилизационные ресурсы Саудовской Аравии заметно уступают иранским возможностям.

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