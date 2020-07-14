Кремль: Путину докладывают о процессе подготовки к открытию международного авиасообщения

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14 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

В Кремле во вторник, 14 июля, сообщили, что президент России Владимир Путин получает доклады о процессе переговоров с зарубежными странами по вопросу возобновления международного авиасообщения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что обсуждение вопросов, связанных с возобновлением авиасообщения с другими странами, ведется постоянно.

Песков также добавил, что у кабмина по этой теме уже начинаются контакты с партнерами из-за рубежа. "Конечно же, президент получает соответствующие доклады", – подчеркнул его пресс-секретарь.

Напомним, 10 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российское правительство после 15 июля начнет обсуждение возможного возобновления международного авиасообщения.