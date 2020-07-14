Вторая волна COVID-19 в Британии зимой может унести жизни до 120 тысяч человек
14 июля 2020, 14:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Великобритании грядущей зимой грозит вторая волна коронавируса нового типа. Предполагается, что жертвами новой вспышки заболевания при наихудшем сценарии могут стать до 120 тысяч человек.
Академия медицинских наук Великобритании подготовила доклад, в котором уточняется, что около 120 тысяч британцев могут скончаться от COVID-19 в период с сентября 2020 года по июнь 2021 года.
Соавтор документа профессор Стивен Холгейт отметил, что в зимнее время жители Британии проводят значительно больше времени в закрытых помещениях, вследствие чего вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может стать более серьезной, чем первая.
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