В Бельгии зафиксирован рост числа случаев заражения COVID-19
14 июля 2020, 13:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Sciensano
В Бельгии зафиксировано увеличение числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом утром во вторник, 14 июля, сообщил бельгийский институт здравоохранения Sciensano.
С 4 по 10 июля число новых случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Уточняется, что большинство новых инфицированных – активное население в возрасте от 20 до 59 лет.
Уточняется однако, что количество госпитализаций в связи с коронавирусной инфекцией в Бельгии в настоящий момент продолжает сокращаться. Известно также, что в период с 4 по 10 июля умерли 11 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.
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