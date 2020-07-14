В Бельгии зафиксирован рост числа случаев заражения COVID-19

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14 июля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sciensano

пробирки, Marijan Murat/dpa

В Бельгии зафиксировано увеличение числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом утром во вторник, 14 июля, сообщил бельгийский институт здравоохранения Sciensano.

С 4 по 10 июля число новых случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 11% по сравнению с предыдущей неделей. Уточняется, что большинство новых инфицированных – активное население в возрасте от 20 до 59 лет.

Уточняется однако, что количество госпитализаций в связи с коронавирусной инфекцией в Бельгии в настоящий момент продолжает сокращаться. Известно также, что в период с 4 по 10 июля умерли 11 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.