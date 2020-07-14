Власти Тверской области сообщают о снижении числа новых случаев коронавируса

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14 июля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vedtver.ru

Лаборатория. Фото: pixabay.com

14 июля оперативный штаб Тверской области сообщил о 29 новых случаях заражения.

Таким образом, общее количество заболевших в регионе, по официальным данным, достигло 4124 человек.

Со вчерашнего дня болезнь удалось побороть 141 жителю региона. Всего за время пандемии врачи Верхневолжья вылечили 3442 человека.

По данным оперштаба, в регионе от коронавируса скончались 103 человека – у всех были выявлены сопутствующие заболевания. В настоящее время 579 пациентов остаются под наблюдением медиков.

Ранее были названы российские регионы с наименьшими темпами прироста коронавирусной инфекции.