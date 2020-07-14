Медведев считает, что не следует «вешать всех собак» на ВОЗ

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев днем во вторник, 14 июля, призвал не "вешать всех собак" на Всемирную организацию здравоохранения.
По словам Медведева, ВОЗ нужна для борьбы с пандемией коронавируса, а насколько хорошо данная организация работает, можно разобраться позже.
Замруководителя Совбеза РФ в рамках международного межпартийного круглого стола на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19" отметил, что ситуация с распространением вируса требует эффективного межгосударственного сотрудничества. В этом контексте работа ВОЗ важна, поэтому, по мнению Дмитрия Медведева, не следует "вешать на организацию всех собак".
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