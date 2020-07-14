На Украине официально разрешили игорный бизнес

14 июля 2020, 12:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.
«За» проголосовали 248 народных депутатов, из которых фракция «Слуг народа» дала 224 голоса.
Рассмотрение проекта закона по игорному бизнесу во втором чтении началось еще 30 июня, поскольку к нему было невозможно применить сокращенную процедуру.
Законопроект, в частности, разрешает играть в азартные игры гражданам, которым исполнился 21 год. Но перед этим они в обязательном порядке должны будут пройти процедуру идентификации. Кроме этого, планируется создать реестры игроков.
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