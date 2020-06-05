В Монте-Карло после трех месяцев карантина открываются казино

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5 июня 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Казино в Монте-Карло. Фото: pixabay.com

Всемирно известные казино «де Монте-Карло» будет работать с 14.00 до 2 ночи, «Кафе де Пари» – с 10 утра до 2 ночи.

Любителям азартных игр придется соблюдать меры безопасности – посетители обязаны носить маски, при входе им будут мерить температуру, а количество посетителей ограничат.

Одним из главных новшеств станут правила игры в английскую рулетку – вместо семи человек разрешено не более чем трем посетителям одновременно.

В казино реорганизовали обстановку, чтобы соблюсти социальное дистанцирование, у столов и автоматов поставят пластиковые прозрачные экраны, фишки и жетоны будут регулярно дезинфицировать.

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