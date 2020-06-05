В Монте-Карло после трех месяцев карантина открываются казино

Всемирно известные казино «де Монте-Карло» будет работать с 14.00 до 2 ночи, «Кафе де Пари» – с 10 утра до 2 ночи.
Любителям азартных игр придется соблюдать меры безопасности – посетители обязаны носить маски, при входе им будут мерить температуру, а количество посетителей ограничат.
Одним из главных новшеств станут правила игры в английскую рулетку – вместо семи человек разрешено не более чем трем посетителям одновременно.
В казино реорганизовали обстановку, чтобы соблюсти социальное дистанцирование, у столов и автоматов поставят пластиковые прозрачные экраны, фишки и жетоны будут регулярно дезинфицировать.
По официальным данным, в Монако от коронавируса скончались четыре человека. COVID-19 переболел князь Альбер II.