Аргументы Недели → В мире 13+

1 апреля 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Monaco Tribune

князь Монако Альбер II, PPE/face to face

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса нового типа. Соответствующие данные содержатся в пресс-релизе, который ранее сегодня попал в распоряжение западных средств массовой информации.

В заявлении говорится, что суверенный принц выздоровел и в настоящий момент чувствует себя хорошо. В ближайшее время Альбер II планирует воссоединиться с семьей в загородной резиденции Roc Agel, где сейчас находятся его супруга Шарлин и дети.

Ранее князь сообщил журналистам, что у него легкий кашель, который не доставляет особых неудобств.