Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса нового типа. Соответствующие данные содержатся в пресс-релизе, который ранее сегодня попал в распоряжение западных средств массовой информации.
В заявлении говорится, что суверенный принц выздоровел и в настоящий момент чувствует себя хорошо. В ближайшее время Альбер II планирует воссоединиться с семьей в загородной резиденции Roc Agel, где сейчас находятся его супруга Шарлин и дети.
Ранее князь сообщил журналистам, что у него легкий кашель, который не доставляет особых неудобств.