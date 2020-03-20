Заразившийся коронавирусом князь Монако рассказал о симптомах заболевания

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

князь Монако Альбер II, Panoramic/ZUMAPRESS.com

Князь Монако Альбер II, который накануне официально объявил, что заражен коронавирусом нового типа, рассказал о том, как начиналось его заболевание. Оказалось, что ничего особенного он не почувствовал.

Альбер II уточнил, что у него немного поднялась температура, появились кашель и насморк. Князь не обратил внимание на эти симптомы, так как они не показались ему экстраординарными. Анализ он принял решение сделать лишь после того, как заразился один из министров, с которым Альбер недавно встречался.

Подчеркивается, что князь Монако заблаговременно самоизолировался и эвакуировал своих детей и супругу в другую резиденцию. Пока у них симптомы заболевания не проявились.