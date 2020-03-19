Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

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19 марта 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: kremlin.ru

Тест на коронавирус, который сдал князь Монако, дал положительный результат. Таким образом, Альбер II стал первым главой государства, который заразился коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что за князем внимательно следят его лечащий врач и специалисты госпиталя «Принцесса Грейс». Сам же Альбер II продолжает работать из офиса в своих частных апартаментах и поддерживает постоянную связь с членами своего кабинета, правительства, а также ближайшими сотрудниками.

О том, есть ли случаи заражения коронавирусом у других членов княжеской семьи, не сообщается.

Ранее сообщалось, что глава правительства Монако заразился коронавирусом.