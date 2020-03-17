Глава правительства Монако заразился коронавирусом

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17 марта 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительственный портал Монако

Коронавирус. Фото: Pixabay.com

В Монако выявлен девятый случай заболевания коронавирусом. Этим девятым пациентом оказался государственный министр княжества Серж Тель.

Глава правительства Монако Серж Тель, результаты анализов которого на COVID-19 показали положительный результат, находится на домашнем карантине и под медицинским наблюдением. Состояние здоровья фактического главы государства не вызывает беспокойства у медиков, и господин государственный министр продолжает работать из дома, взаимодействуя с кабинетом министров по видеосвязи.

Тем временем врачи проводят эпидемиологическое расследование, устанавливая все контакты Сержа Теля за последние дни, с целью выяснить, кого он мог успеть заразить до выявления у него заражения коронавирусом.