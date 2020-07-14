В Греции забросали камнями мечеть

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14 июля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Trikalanews.gr

полиция в Греции, Marios Lolos/Xinhua

В городе Трикала, расположенном в центральной части Греции, вандалы забросали камнями мечеть Куршум и разбили в здании стекла. Об этом утром во вторник, 14 июля, сообщили местные журналисты.

Нападение на мечеть случилось прошлой ночью. Не исключено, что это это могло стать реакцией на решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.

К настоящему моменту муниципалитет Трикалы осведомлен об инциденте, сотрудники полиции ищут виновных и принимают все необходимые меры, чтобы подобные происшествия не повторились.

Отметим, что мечеть Куршум – единственный памятник культуры и искусства творения знаменитого османского архитектора Мимара Синана, который сохранился на территории современной Греции.