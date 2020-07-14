Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

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14 июля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон, Gao Jing/Xinhua

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 14 июля, направил президенту Франции Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии.

Путин в телеграмме заявил, что российско-французские связи имеют весьма богатую историю. По словам главы РФ, взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло существенную роль в обеспечении безопасности, а также поддержании стабильности на европейском континенте.

Владимир Путин выразил уверенность в продолжении совместной работы России и Франции по наиболее актуальным вопросам в интересах народов двух стран, всей Европы и мира.