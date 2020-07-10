Перспектива двусторонних отношений: почему партнерство между Францией и Россией остается прочным

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10 июля 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Global Times

Фото: Парламентская газета

27 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что посетит Россию для обсуждения с президентом Владимиром Путиным вопросов региональной безопасности, региональных конфликтов, изменения климата и других вопросов. Буквально за день до этого Макрон и Путин провели видеоконференцию для обсуждения ряда двусторонних и международных вопросов, включая кризисы на Украине, в Ливии и Сирии.

Если визит Макрона в Россию пройдет гладко, то это будет уже седьмая встреча двух лидеров с момента вступления Макрона в должность в мае 2017 года. Учитывая, что отношения между Россией и некоторыми крупными западными странами долгое время находились на низком уровне после украинского кризиса, нелегко иметь такие частые взаимодействия между высшими руководителями России и Франции.

Любой, кто знаком с историей международных отношений времен Холодной войны, знает, что даже в тот ледяной период, когда отношения между Западом и Советским Союзом были напряженными, бывший президент Франции Шарль де Голль пытался установить «особое партнерство» с Советским Союзом. Сосуществование тесных франко-советских отношений и биполярной структуры соответствовало цели Советского Союза вбить клин в западный лагерь и цели Франции сохранить свой статус великой державы.

Это создало беспроигрышную ситуацию между Францией и Советским Союзом. Особые отношения между двумя сторонами во время Холодной войны заложили основу для их последующих отношений.

Макрон придавал большое значение отношениям Франции с Россией. Например, в начале своего пребывания в должности он принимал Путина в Версальском дворце, возглавлял деловую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме и неоднократно подчеркивал важность участия России в урегулировании сирийского кризиса и Иранского ядерного кризиса. Что еще более важно, Макрон хотел бы посетить Россию даже во время продолжающейся пандемии. Можно сказать, что особое партнерство между Францией и Россией остается прочным.

Политика Франции в отношении России отражает то, что европейские страны постепенно осознали: Западу не удалось окружить и подавить Россию после украинского кризиса, и степень взаимозависимости между Европой и Россией выше, чем между США и Россией. В этом контексте Берлин и Париж корректируют свою политику в отношении Москвы.

Это вполне устраивает Москву. 1 июля в России завершился референдум по конституционной поправке. Это знаменует собой новый период быстрой перестройки структуры власти и кадрового состава в России. Естественно, Россия не хочет тратить слишком много энергии на внешние дела в этот период.

На самом деле Россия всегда возлагала большие надежды на Францию с самого начала украинского кризиса. Хотя Франция отменила продажу десантных кораблей России, контрмеры России против Франции отличались от контрмер, предпринятых против США и Великобритании.

Самым большим препятствием остается украинский вопрос. Если он сможет продвинуться в позитивном направлении при посредничестве Франции и России, то это, несомненно, принесет большую пользу укреплению франко-российских отношений. Хотя Париж намерен выступить посредником между Москвой и Киевом, возможности для переговоров ограничены. Ведь ни Россия, ни Украина не пойдут на уступки.

Франция, как европейский лидер, также должна заботиться о чувствах своих последователей в Европе. Несомненно, дипломаты из Парижа и Москвы будут и дальше купаться в лучах друг друга на фоне растущего изоляционизма США. С другой стороны, обоим придется иметь в виду, что существенного прогресса в их особом партнерстве будет трудно достичь.