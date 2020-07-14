Власти Австрии продлили запрет на авиасообщение с Россией из-за коронавируса и расширили список стран

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14 июля 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

салон самолета, фото: pexels.com

Власти Австрии продлили запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с рядом стран из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и расширили "стоп-лист".

До конца июля Австрия запретила полеты из России, Белоруссии, Великобритании, Китая, Украины, - сообщает kp.ru. Прилет пассажирских рейсов из этих государств невозможен в период с 15 по 31 июля 2020 года.

Соответствующее постановление опубликовало Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Отмечается, что теперь прилетать в Австрию запрещено даже тем, кому ранее власти разрешали. В "стоп-лист" добавлены Египет, Сербия, непризнанное Косово, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Румыния, Болгария и Молдавия. Но власти Австрии вычеркнули из него итальянскую область Ломбардия.

Данное постановление не распространяется на грузовые рейсы, вывозные рейсы, а также на санавиацию и полеты в государственных интересах Австрийской Республики.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связывает наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в городе с игнорированием предписаний Роспотребнадзора.