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Губернатор Санкт-Петербурга объяснил рост заболеваемости коронавирусом беспечностью граждан

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Губернатор Санкт-Петербурга объяснил рост заболеваемости коронавирусом беспечностью граждан
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: kremlin.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связывает наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в городе с игнорированием предписаний Роспотребнадзора.

По его словам, число заболевших растет, что связано с беспечностью некоторых горожан. Беглов отметил, что на прошлой неделе ежедневно госпитализировали по 250-300 больных коронавирусом, но в больницах постепенно освобождаются места.

В городском управлении Роспотребнадзора рост заболеваемости назвали ожидаемым, и подчеркнули, что возвращать уже отмененные в городе ограничения не планируется.

ДВа

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