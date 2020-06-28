В Петербурге выпускной вечер «Алые паруса» впервые прошел онлайн, без выпускников

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28 июня 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге традиционный вечер «Алые паруса» впервые прошел онлайн, без выпускников, из-за коронавирусной инфекции. С напутственным словом к выпускникам обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что впереди у ребят взрослая жизнь и пожелал, чтобы она была счастливой. «Но многое зависит от вас», - подчеркнул глава Петербурга. Беглов напомнил выпускникам слова писателя Александра Грина: «Истина в том, чтобы делать чудеса своими руками».

В этом году сценарий выпускного посвятили творчеству писателя, автора повести «Алые паруса» Александра Грина в честь 140-летия со дня его рождения.

Бриг «Россия» под алыми парусами в сопровождении пиротехнического шоу и ярких фейерверков впервые прошел не по Неве, а по Финскому заливу. На специально сконструированной сцене шел концерт российских исполнителей. Выступили Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие, - передает ТАСС.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами - как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.