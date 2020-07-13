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Больницы Закарпатской области Украины заполнены больными коронавирусом

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больницы Закарпатской области Украины заполнены больными коронавирусом
Врачи. Фото: pixabay.com

В администрации Закарпатской области заявили, что больницы второй и третьей волны почти на 90% заполнены заболевшими с COVID-19.

В сообщении горадминистрации говорится, что «эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций».

Также сообщается, что власти попросили помощи волонтеров и меценатов в закупке кислородных концентраторов для этих лечебных учреждений.

Ранее в Минздраве Украины заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране.

ДВа

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