В Минздраве Украины заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране

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7 июля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

анализ крови, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки на Украине выявили 564 новых случая заражения коронавирусом. Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что на украинской территории ситуация с COVID-19 стабилизируется.



Подчеркивается, что на Украине уже второй день наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне сообщалось о 543 заболевших COVID-19 в стране, что меньше, чем фиксировалось ранее. В частности, в воскресенье стало известно о заражении 823 человек, а в субботу – 914.

В общей сложности на территории Украины выявлено 49 607 случаев заболевания.