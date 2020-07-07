Врач перечислила реакции добровольцев на вакцинацию от COVID-19: «Самочувствие хорошее»

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7 июля 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixabay.com

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук рассказала о состоянии здоровья испытывавших на себе вакцину против новой коронавирусной инфекции. Исследования начались 18 июня.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают», - пояснила она.

Смолярчук отметила, что все реакции в пределах нормы: покраснение кожи в месте инъекции, головная боль, повышенная температура, першение в горле и боли в суставах. По ее словам, все симптомы были купированы в течение суток и не требовали вмешательства врачей. Она добавила, что выписка добровольцев планируется на 15 и 20 июля.

Эксперт считает, что при условии эффективности и безопасности данная сыворотка может использоваться не только в России. Смолярчук уточнила, что вакцина не будет вызывать заболевание, поскольку в организм человека не вводится сам вирус ни в живом, ни в инактивированном состоянии, препарат создан путем биохимического процесса.