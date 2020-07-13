В Азербайджане задержан экс-министр обороны: сеял панику и подстрекал против государства

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13 июля 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Рагим Газиев, kavkaznews.az

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала экс-министра обороны Азербайджана Рагима Газиева в качестве подозреваемого в распространении ложной информации и антигосударственных призывов.

«12 и 13 июля экс-министр обороны Рагим Газиев, целенаправленно распространяя в соцсетях провокационную информацию, не соответствующую действительности, стал призывать граждан к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, а также к организации массовых беспорядков и захвату государственных органов страны», - говорится в сообщении СГБ. Рагим Газиев был задержан по признакам статей 281 ("Открытые призывы, направленные против государства") и 282 ("Диверсия") Уголовного кодекса Азербайджана.

СГБ связывает задержание экс-министра с инцидентом, произошедшим 12 июля на границе с Арменией. Как заявили в Службе госбезопасности, антинациональные силы в Азербайджане попытались нарушить стабильность, дискредитировать армию, опорочить органы власти. Они сеяли в соцсетях панику, распространяли непроверенную информацию и выступали с антигосударственными призывами. По мнению ведомства, Газиев пытался дискредитировать Вооруженные силы, а также опорочить органы власти и правопорядка.

Рагим Газиев возглавлял военное ведомство республики в 1992—1993 годы, в период карабахской войны.

Вчера произошло боестолкновение на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Сегодня обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут.

Глава Национального собрания Армении Арарат Мирзоян сегодня направил письма главам законодательных органов стран-членов Парламентской ассамблеи ОДКБ в связи с военными действиями Азербайджана на границе.