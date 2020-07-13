Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян обратился к зарубежным коллегам

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13 июля 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Арарат Мирзоян, фото: duma.gov.ru

Глава Национального собрания Армении Арарат Мирзоян сегодня направил письма главам законодательных органов стран-членов Парламентской ассамблеи ОДКБ в связи с военными действиями Азербайджана на границе.

Об этом Мирзоян сообщил на своей странице в Facebook. Письма направлены председателю Европарламента Давиду Сасолли, главе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрику Дамсу и главе ПА ОБСЕ Георгию Церетели. Мирзоян представил "предпринятые азербайджанскими вооруженными силами провокационные действия в направлении северо-восточной границы Армении, призвав осудить их". "Отметил, что это – продолжение неприемлемой воинственной риторики Азербайджана, которые серьезно нарушают основополагающие принципы международного права, а также прямо противоречат призывам генсека ООН воздержаться от военных действий в условиях пандемии", - отметил спикер парламента Армении.

Вчера произошло боестолкновение на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Сегодня обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут.

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня провел телефонные переговоры с коллегами из Еревана и Баку, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Речь шла об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе.