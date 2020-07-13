Президент Казахстана продлил карантин на территории страны до конца июля
13 июля 2020, 17:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что до конца июля в стране будет продлен режим карантина.
«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели», – заявил глава республики.
Он также отметил, что правительственная комиссия примет соответствующее решение 14 июля. По словам казахстанского лидера, карантин нужен для защиты здоровья граждан при соблюдения ими строгих мер безопасности.
Ранее Токаев сравнил вызванный пандемией кризис с войной.
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