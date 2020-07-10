Президент Казахстана сравнил вызванный пандемией кризис с войной

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10 июля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение пяти дней подготовить правовой алгоритм принятия оперативных решений в части борьбы с пандемией и ее последствиями.

Он сравнил вызванный пандемией кризис с войной и потребовал от подчиненных быстрых и эффективных действий по спасению людей и экономики.

«Сейчас мы находимся на войне. Не стоит бегать от ответственности и заниматься бюрократией», – заявил Токаев.

По его словам, все руководители регионов и несколько министров заслужили выговоры по поводу их работы в период кризиса, поэтому чиновникам придется забыть об отпусках и вообще об отдыхе.