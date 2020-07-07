Российские врачи отправились в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

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7 июля 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи. Фото: pixabay.com

Из Москвы в Казахстан направилась бригада медицинских специалистов, среди которых анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи.

Российские медики окажут казахстанским коллегам содействие в организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Минздрава РФ.

В числе командированных – ведущие специалисты Подмосковья, в том числе из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской больниц, а также врачи Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Возглавляет группу заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.