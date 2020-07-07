Российские врачи отправились в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом
7 июля 2020, 11:08[ «Аргументы Недели» ]
Из Москвы в Казахстан направилась бригада медицинских специалистов, среди которых анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи.
Российские медики окажут казахстанским коллегам содействие в организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Минздрава РФ.
В числе командированных – ведущие специалисты Подмосковья, в том числе из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской больниц, а также врачи Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Возглавляет группу заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.