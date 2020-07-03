В Казахстане смертность от пневмонии выросла в четыре раза
3 июля 2020, 21:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В июне 2020 смертность от пневмонии в Казахстане выросла в четыре раза по сравнению с июнем 2019 года.
По словам главного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой, в июне 2020 года от пневмонии в Казахстане умерли 628 человек, при этом заболеваемость пневмонией по сравнению с тем же месяцем годом ранее выросла на 55%. Она также отметила, что у многих заболевших пневмонией был отрицательный анализ на коронавирус.
«Коронавирусная инфекция с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути, и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат», – пояснила доктор.
В итоге в Казахстане принято решение всех пациентов с пневмонией лечить так, как если бы было точно установлено, что это коронавирусная пневмония.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.