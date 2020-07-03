В Казахстане смертность от пневмонии выросла в четыре раза

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3 июля 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Больничная палата. Фото: pixabay.com

В июне 2020 смертность от пневмонии в Казахстане выросла в четыре раза по сравнению с июнем 2019 года.

По словам главного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой, в июне 2020 года от пневмонии в Казахстане умерли 628 человек, при этом заболеваемость пневмонией по сравнению с тем же месяцем годом ранее выросла на 55%. Она также отметила, что у многих заболевших пневмонией был отрицательный анализ на коронавирус.

«Коронавирусная инфекция с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути, и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат», – пояснила доктор.

В итоге в Казахстане принято решение всех пациентов с пневмонией лечить так, как если бы было точно установлено, что это коронавирусная пневмония.