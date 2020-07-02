Президент Казахстана выразил Путину признательность за готовность помочь в борьбе с коронавирусом
2 июля 2020, 15:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за готовность предоставить Казахстану гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией.
В состоявшемся телефонном разговоре Токаев поздравил президента России с положительными результатами общенационального голосования по поправкам в Конституцию.
По словам главы Казахстана, «это важное событие в новейшей истории России открыло новую веху в дальнейшем развитии страны и заложило прочную основу для реализации долгосрочной стратегии развития, защиты государственности, суверенитета и роста экономики, а также подтвердило высокий уровень поддержки российского лидера народом».
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