В Ирландии ввели срок за отсутствие маски в автобусе

Ужесточение масочного режима произошло в Ирландии. Там ввели масочный режим. За нарушение предусмотрена тюрьма.
Новые правила были введены с понедельника, 13 июля. Теперь ирландцы обязаны появляться в общественном транспорте строго в масках. За нарушение предусмотрен либо штраф до 2500 евро, либо тюремное заключение на срок до шести месяцев.
«Власти опасаются обострения коронавирусной обстановки, когда страна выйдет из карантина», — сообщает британская the Guafdian: «В целом в Ирландии ситуация стабилизировалась. Массовое распространение коронавируса подавлено».
Некоторое время назад Ирландия прославилась шумной вечеринкой в центре Дублина. Власти частично открыли бары. На выходных народ хлынул в питейные заведения, чтобы отметить смягчение режима. Так как они были открыты в ограниченном количестве, в центре столицы Ирландии собралась толпа народа.
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