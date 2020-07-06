После пьянки в Дублине власти Ирландии пригрозили пабам

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6 июля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Микал Мартин на фото Globallookpress.com/ Artur Widak

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин выступил с предупреждением. Он пригрозил отложить полное открытие пабов, которое планировалось в ближайшее время. Поводом для угроз стала пьянка в центре Дублина.

Сама пьянка уже наделала шуму не только в Ирландии, но и в других странах. На минувших выходных в центре Дублина собрались толпы народа. Люди веселились и буянили. Охранники ничего не могли с этим поделать.

«Некоторые из сцен, которые мы видели, вызывают тревогу, потому что социальное дистанцирование вообще не соблюдалось», — заявил глава правительства Ирландии: «А во время проверок выяснилось, что пабы не соблюдали установленные часы работы».

Ирландские медики бьют тревогу. Они уже выступили с рекомендациями. Официальный Дублин решил проконсультироваться со специалистами местного минздрава.

Ранее в Ирландии обещали постепенно открыть все пабы (некоторые из них как раз открылись неделю назад в рамках мероприятий по ослаблению карантина). Но теперь это решение откладывается.

На самом деле, угрозы ирландского правительствы выглядят странными. Скандальную пьянку спровоцировала частичность мер. Ирландцы любят выпить. Дождавшись выходных, они оккупировали те питейные заведения, которые открылись. А так как это были преимущественно столичные бары, выпивохи с окрестностей Дублина на выходных и ломанулись в столицу. Это и спровоцировало «дикие сцены».

Чтобы ситуация не повторилась, правительству Ирландии стоило бы, наоборот, открыть все бары. Тогда ирландцам не будет смысла ехать в Дублин, чтобы выпить. Они смогут это сделать в своем городе.