Ирландия отметила неделю ослабления карантина дикой пьянкой

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6 июля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Дублин отмечает неделю смягчение карантина на скриншоте youtube-видео

Толпы пьяниц на улицах и разгульные вечеринки. Такими словами описал британский журналист происходящее в Ирландии. Единственный повод для подобного был неделю назад. 29 июня в Ирландии был смягчен карантинный режим. Тогда были открыты пабы.

Толпы пьяниц, собравшихся на центральных улицах Дублина в минувшие выходные, вызвали возмущение в Ирландии. Гуляки толпились в центре города. Это невиданные сцены, которые сложно себе представить во время разгула пандемии.

«После вчерашней ночи я действительно думаю, что до второй волны осталось несколько недель, а мои коллеги просто не готовы к ней психологически», — прокомментировал происходящее бывший президент национальной ассоциации врачей общей практики Мэтью О’Туатэйл. Его процитировала газета Guardian: «Это было похоже на финал чемпионата Ирландии по футболу, в котором Дублин выиграл. Повсюду были охранники, и они делали все возможное, но их попросту смели».

Политики и общественники вызывают к совести ирландцев. Но те ее, вероятно, пропили за минувшую неделю. 29 июня в Ирландии смягчили карантинные органичения. Там открылись пабы.

Судя по всему, жители Ирландии решили, что пандемия уже закончилась. Спустя неделю они напрочь забыли о социальной дистанции. А может быть, в пьяном угаре им уже было море по колено.

Тем временем пандемия наращивает темпы. Количество новых случаев заражения коронавирусом уже превышает 200 тысяч человек в сутки. На минувших выходных оно традиционно снизилось. К среде этот показатель, скорее всего, снова превысит планку в две сотни тысяч человек.