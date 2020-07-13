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В США миллиардеры потребовали повысить налог на богатство

, 16:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В США миллиардеры потребовали повысить налог на богатство
фото: pixabay.com

Богатейшие люди планеты обратились к правительствам государств. Миллиардеры требуют начать регулярно повышать налоги на богатство, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Это письмо приводит в замешательство. Есть ощущение какого-то подвоха, но если этот подвох есть, то он скрыт чересчур глубоко. Группа из 83 богатейших людей планеты призвала правительства повышать налоги для них самих и для всех представителей богатой элиты. Эти деньги предлагается направить на восстановление экономики после коронавируса.

«Когда Covid-19 поражает мир, миллионеры, подобные нам, должны сыграть решающую роль в том, чтобы мир вылечился», — говорится в письме: «Нет, это не мы ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не ездим на машинах скорой помощи, которые доставят больных в больницы. Мы не доставляем продукты от двери до двери. Но у нас есть деньги, много денег. Деньги, которые крайне необходимы сейчас и будут необходимы в предстоящие годы, когда наш мир оправится от этого кризиса».

В письме говорится о том, что экономические последствия коронавируса будут длиться десятилетиями. Они могут подтолкнуть еще полмиллиарда человек к бедности.

В конце прошлой неделе в ООН говорили, как раз, об этом. Коронавирус спровоцировал пандемию нищеты.

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