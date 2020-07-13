Контрразведчики Украины пресекли попытку организовать выход Закарпатья из состава страны

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13 июля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

СБУ, фото: sbu.ua

СБУ пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Гражданам Закарпатья "светит" статья 110, часть 2 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Они могут лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, отметили в пресс-службе.

Добытые оперативниками спецслужбы сведения выявили факты "разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора". Согласно ему в 1920 году от Венгрии отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

По сведениям СБУ, представители иностранных организаций задействовали гражданина Украины для сбора подписей жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Эти бюллетени содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Организатору анкетирования избрана мера пресечения. в настоящее время проводится проверка о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Закарпатская область может пойти по пути Крымского полуострова и выйти из состава Украины. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.