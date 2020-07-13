Сможет ли Китай втянуть в войну с Индией другие страны

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13 июля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Принципиальным является вопрос, сможет ли втянуть Пекин в войну против Индии соседние с ней страны. Впрочем, насчет Пакистана особых сомнений нет, он явно Китаю не откажет. С Мьянмой и, тем более, с Бангладеш и Шри-Ланкой не всё так однозначно, но не исключено, что и в этих случаях Китай добьется успеха.

Разумеется, ВС Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Мьянмы вместе взятые гораздо слабее индийских ВС, но, как показала «микровойна» между Индией и Пакистаном в феврале 2019 г., даже против одного Пакистана у Индии воевать получается не очень хорошо. Здесь же у Индии возникнет ситуация войны на несколько фронтов на противоположных концах страны. На территориях Пакистана и Мьянмы в этом случае будут развернуты значительные группировки не только ВВС, но и сухопутных войск НОАК, которые, тем самым, вырвутся из «гималайской ловушки». И тогда у Индии не будет никаких шансов на победу.

Читать статью полностью: Сможет ли Пекин победить в войне против Нью-Дели