Участие в ШОС и БРИКС не мешают Пекину и Нью-Дели оставаться противниками

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13 июля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Китай претендует на очень значительные участки индийской территории, что привело к вооруженному конфликту в 1962 г., в ходе которого Китай захватил несколько тысяч кв. км в Гималаях. Претензии Китая на индийский штат Аруначал-Прадеш грозят Индии потерей всей восточной части страны.

Индия же, формально признавая принадлежность Тибета Китаю, фактически продолжает рассматривать его как незаконно оккупированное Пекином в начале 50-х независимое государство во главе с Далай-ламой.

Стороны неоднократно как бы мирились, между ними имеет место огромный объем взаимной торговли, но факт перманентной напряженности никуда не делся, иногда происходят ее резкие обострения, как, например, в мае-июне нынешнего года (причем июньский инцидент завершился для Индии серьезным поражением с человеческими жертвами). Китай является главным стратегическим союзником Пакистана, основного потенциального противника Индии. Поэтому в реальности «союзники» по ШОС и БРИКС являются политическими и военными противниками, чего не скрывают.

Читать статью полностью: Сможет ли Пекин победить в войне против Нью-Дели