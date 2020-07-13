Возможности оборонной промышленности КНР превышают индийский потенциал

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13 июля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

Китайский ВПК сегодня способен в массовом порядке выпускать боевую технику всех классов на уровне лучших мировых образцов (как для НОАК, так и на экспорт).

Индийскому ВПК до этого очень далеко. Разработка техники по собственно индийским проектам в подавляющем большинстве случаев (танк «Арджун», истребитель «Теджас», вертолет «Дхрув» и т.д.) оборачивается полными провалами. Реализация проектов затягивается на десятки лет (поэтому техника морально устаревает еще до запуска в серию), а ТТХ и надежность изготовленных образцов оказываются крайне низкими, из-за чего они не способны конкурировать ни с какой иностранной техникой, в т.ч. с китайской.

В итоге на сегодняшний день НОАК значительно сильнее, чем ВС Индии во всех без исключения компонентах. Правда, почти вся очень длинная сухопутная граница между странами (включая спорные участки) приходится на самые высокие в мире горы – Гималаи. Здесь принципиально невозможно ведение крупномасштабных боевых действий с использованием хоть сколько-нибудь значительного количества тяжелой техники.

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