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В Румынии число инфицированных коронавирусом достигло 32 948

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Румынии число инфицированных коронавирусом достигло 32 948
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Румынии число заболевших коронавирусом за минувшие сутки выросло на 413. Об этом сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при румынском кабмине.

На сегодня в регионе подтверждено 32 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего скончался 1901 человек, более 23,5 тысячи пациентов были выписаны из больниц.

В стране с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену объявлен режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля.

Ранее сообщалось: вирусолог оценил перспективы производства в России вакцины от коронавируса.

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