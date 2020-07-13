В Китай прибыли эксперты ВОЗ

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин утром в понедельник, 13 июля, в рамках брифинга подтвердила, что в Китай прибыли два эксперта Всемирной организации здравоохранения.
Подчеркивается, что специалисты ВОЗ будут заниматься изучением вопроса происхождения коронавируса нового типа. Хуа Чуньин уточнила, что руководство Китая и сотрудники Всемирной организации здравоохранения едины во мнении о том, что речь идет о научном вопросе, по которому должно быть начато международное сотрудничество и проведено исследование.
Представитель внешнеполитического ведомства КНР не предоставила подробностей относительно того, с кем именно будут встречаться эксперты ВОЗ, а также, какие они будут посещать места.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.