В Китай прибыли эксперты ВОЗ

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13 июля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больница в Китае, Wang Yuguo/XinHua

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин утром в понедельник, 13 июля, в рамках брифинга подтвердила, что в Китай прибыли два эксперта Всемирной организации здравоохранения.

Подчеркивается, что специалисты ВОЗ будут заниматься изучением вопроса происхождения коронавируса нового типа. Хуа Чуньин уточнила, что руководство Китая и сотрудники Всемирной организации здравоохранения едины во мнении о том, что речь идет о научном вопросе, по которому должно быть начато международное сотрудничество и проведено исследование.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР не предоставила подробностей относительно того, с кем именно будут встречаться эксперты ВОЗ, а также, какие они будут посещать места.