Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Китай прибыли эксперты ВОЗ

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китай прибыли эксперты ВОЗ
больница в Китае, Wang Yuguo/XinHua

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин утром в понедельник, 13 июля, в рамках брифинга подтвердила, что в Китай прибыли два эксперта Всемирной организации здравоохранения.

Подчеркивается, что специалисты ВОЗ будут заниматься изучением вопроса происхождения коронавируса нового типа. Хуа Чуньин уточнила, что руководство Китая и сотрудники Всемирной организации здравоохранения едины во мнении о том, что речь идет о научном вопросе, по которому должно быть начато международное сотрудничество и проведено исследование.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР не предоставила подробностей относительно того, с кем именно будут встречаться эксперты ВОЗ, а также, какие они будут посещать места.

ЕТ

Общество

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Бывший схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью