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Медик Бруклинской центральной больницы поделился своим мнением по поводу лечения от коронавируса

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Медик Бруклинской центральной больницы поделился своим мнением по поводу лечения от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Врач-реаниматолог Бруклинской центральной больницы Евгений Пинелис рассказал о своем мнение по поводу лечения коронавируса .

Медик уверен: о вакцине пока можно только мечтать, ведь не каждому захочется тестировать на себе непроверенное лекарство.

«Конечно, хотелось бы какого-то противовирусного лечения, кроме применения «Ремдесивира» — дико дорогого, недоступного в пероральной форме, а всё-таки что-то, действующее на раннем этапе, а ещё лучше — найти какую-то работающую послеконтактную профилактику», - сказал он.

Также Пинелис отметил: пока большинство противовирусных препаратов в этой ситуации проваливаются, врачи не знают, что работает в самом начале болезни, до того как состояние пациента ухудшится.

«Чего мы до сих пор не знаем — как предсказать, кто из пациентов, заразившись вирусом, попадёт в больницу, и кому станет плохо. То есть у нас до сих пор нет чётких критериев, как предсказать тяжёлое течение.

Ранее сообщалось: врач назвал сразу несколько причин, по которым бедные жители Нью-Йорка больше всего пострадали от коронавируса.  

ЕЧ

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