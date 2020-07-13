Врач назвал сразу несколько причин, по которым бедные жители Нью-Йорка больше всего пострадали от коронавируса

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13 июля 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Реанимация. Фото: pixabay.com

Реаниматолог Бруклинской центральной больницы Евгений Пинелис рассказал, почему COVID-19 сильнее всего ударил по малообеспеченным слоям населения. На его взгляд, дело не только в платной медицине.

Пинелис рассказал, что работает в больнице, предназначенной по большей части для небогатых людей. Врач подчеркнул, что именно такие больницы подверглись наиболее тяжёлому удару во время эпидемии. По мнению реаниматолога, причин для этого две. Во-первых, платная медицина. Страховка далеко не всех американцев позволяет им качественно лечиться, а финансовое состояние в целом и вовсе не дает возможности оставить работу на несколько дней и взять больничный.

Второй фактор – социальный. «Это бедные люди, у которых нет ресурсов, они не могут работать удалённо, они зависят от своих не очень высокооплачиваемых работ. И это отсутствие денег предрасполагает к тому, что они живут в более скученной обстановке. Плюс более низкий уровень образования, недоверие к государственным ресурсам. Когда они слышат, что надо изолироваться, они не так серьёзно это воспринимают, как другие», - отметил врач.