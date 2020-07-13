Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Индии новорожденная девочка заплакала во время собственных похорон

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Times of India

В Индии новорожденная девочка заплакала во время собственных похорон
ножка младенца, pixabay.com

В индийском штате Раджастан произошел удивительный случай. Новорожденная девочка, которую принимавшая роды медсестра по ошибке признала умершей, начала плакать во время собственных похорон.

В какой-то момент, "умерший" ребенок заплакал. Отец малышки незамедлительно позвонил в скорую помощь, однако врачи приехали на вызов лишь через полтора часа. К тому времени состояние маленькой девочки существенно ухудшилось, а через некоторое время она скончалась.

Семья ребенка обвинила в халатности сотрудников больницы. Медики свою вину отрицают, утверждая, что родственники девочки забрали ее тело без официальной констатации смерти.

ЕТ

Общество

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Бывший схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью