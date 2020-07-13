В Индии новорожденная девочка заплакала во время собственных похорон

В индийском штате Раджастан произошел удивительный случай. Новорожденная девочка, которую принимавшая роды медсестра по ошибке признала умершей, начала плакать во время собственных похорон.
В какой-то момент, "умерший" ребенок заплакал. Отец малышки незамедлительно позвонил в скорую помощь, однако врачи приехали на вызов лишь через полтора часа. К тому времени состояние маленькой девочки существенно ухудшилось, а через некоторое время она скончалась.
Семья ребенка обвинила в халатности сотрудников больницы. Медики свою вину отрицают, утверждая, что родственники девочки забрали ее тело без официальной констатации смерти.
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