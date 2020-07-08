В Свердловской области возбуждено уголовное дело после гибели ребенка на озере

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8 июля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Озеро. Фото: pixabay.com

В Свердловской области на озере погиб ребенок. Об этом сообщает СУСК по региону.

Известно, что девятилетний мальчик пропал вечером 7 июля. Полицейские при изучении съемки с камер видеонаблюдения заметили, как школьник то приближается к водоему, то убегает, затем его след теряется. Позже пропавший был найден мертвым в акватории водоема.

Сейчас следственным отделом по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ .

Ранее сообщалось: в центре Сочи беременная женщина была сбита на тротуаре.