В центре Сочи произошло ДТП, автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре

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8 июля 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Машина. Фото: pixabay.com

В центре Сочи беременная женщина была сбита на тротуаре. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на представителя ОГИБДД УВД по городу.

Известно, что ДТП произошло 8 июля на улице Парковой. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода - беременная женщина на шестом месяце, а также столкнулся с двумя припаркованными машинами.

В настоящее время по факту аварии полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось: в Лондоне произошло падение подъемного крана на два жилых дома, пострадали четыре человека.