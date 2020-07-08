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В центре Сочи произошло ДТП, автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре

, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В центре Сочи произошло ДТП, автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре
Машина. Фото: pixabay.com

В центре Сочи беременная женщина была сбита на тротуаре. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на представителя ОГИБДД УВД по городу.

Известно, что ДТП произошло 8 июля на улице Парковой. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода - беременная женщина на шестом месяце, а также столкнулся с двумя припаркованными машинами.

В настоящее время по факту аварии полиция проводит проверку.

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