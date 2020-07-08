В Лондоне произошло падение подъемного крана на два жилых дома, пострадали четыре человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 июля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Подъемный кран. Фото: pixabay.com

В среду, 8 июля, произошло падение подъемного крана на двухэтажный жилой дом на востоке Лондона. Об этом рассказали в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Уточняется: полиция была вызвана на улицу Гейл-стрит в связи с сообщениями об обрушении крана на жилой дом и территорию строительной площадки. На данный момент известно о четырех пострадавших.

Также кран повредил два здания. На месте происшествия работают пожарные, помогающие людям, которые оказались заблокированы внутри одного из них.

Ранее сообщалось: в торгово-развлекательном центре "Панорама" в Альметьевске 8 июня произошел пожар.