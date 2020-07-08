В торговом центре в Татарстане произошел пожар

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8 июля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Пожар. Фото: pixabay.com

В торгово-развлекательном центре "Панорама" в Альметьевске 8 июня произошел пожар. Об этом сообщает ГУМЧС РФ по Татарстану.

Известно, что сообщение о задымлении поступило в 15.05. Пожарные установили: горит фасад здания, также образовалось плотное задымление. В настоящее время возгорание локализовано, пострадавших и погибших нет.

По предварительной информации, пожар произошел в электрощитовой в магазине одежды на третьем этаже. Далее по электрокабелю получил распространение на фасад снаружи здания, где горел утеплитель под декоративной плиткой.

Ранее сообщалось: из-за камнепада в Австрии погибли два человека и пострадали семь.