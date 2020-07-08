Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В торговом центре в Татарстане произошел пожар

, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В торговом центре в Татарстане произошел пожар
Пожар. Фото: pixabay.com

В торгово-развлекательном центре "Панорама" в Альметьевске 8 июня произошел пожар. Об этом сообщает ГУМЧС РФ по Татарстану.

Известно, что сообщение о задымлении поступило в 15.05. Пожарные установили: горит фасад здания, также образовалось плотное задымление. В настоящее время возгорание локализовано, пострадавших и погибших нет.

По предварительной информации, пожар произошел в электрощитовой в магазине одежды на третьем этаже. Далее по электрокабелю получил распространение на фасад снаружи здания, где горел утеплитель под декоративной плиткой.

Ранее сообщалось: из-за камнепада в Австрии погибли два человека и пострадали семь. 

ЕЧ

В мире

Президентом США может стать радикальная чернокожая леди

Президентом США может стать радикальная чернокожая леди

Журналист-международник Юрий Сигов поделился своим мнением по поводу будущего американской власти. Он не исключает, что уже к концу следующего года президентом США может стать радикально настроенная чернокожая дама.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью