Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Из-за камнепада в Австрии погибли два человека и пострадали семь

, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Из-за камнепада в Австрии погибли два человека и пострадали семь
Камни. Фото: pixabay.com

В горах австрийской земли Штирия произошел камнепад. В результате трагедии два человека погибли, семь пострадали.

Трагедия случилась в популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм. На месте происшествия работают спасатели, полиция и представители Красного Креста. Новых данных о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Ранее сообщалось: в Рубцовске Алтайского края в минувший вторник, 7 июля, утонули трое детей, которые находились под опекой. 

ЕЧ

В мире

Президентом США может стать радикальная чернокожая леди

Президентом США может стать радикальная чернокожая леди

Журналист-международник Юрий Сигов поделился своим мнением по поводу будущего американской власти. Он не исключает, что уже к концу следующего года президентом США может стать радикально настроенная чернокожая дама.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью