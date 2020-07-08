Из-за камнепада в Австрии погибли два человека и пострадали семь
8 июля 2020, 17:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В горах австрийской земли Штирия произошел камнепад. В результате трагедии два человека погибли, семь пострадали.
Трагедия случилась в популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм. На месте происшествия работают спасатели, полиция и представители Красного Креста. Новых данных о пострадавших и жертвах пока не поступало.
Ранее сообщалось: в Рубцовске Алтайского края в минувший вторник, 7 июля, утонули трое детей, которые находились под опекой.
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