Из-за камнепада в Австрии погибли два человека и пострадали семь

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8 июля 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Камни. Фото: pixabay.com

В горах австрийской земли Штирия произошел камнепад. В результате трагедии два человека погибли, семь пострадали.

Трагедия случилась в популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм. На месте происшествия работают спасатели, полиция и представители Красного Креста. Новых данных о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Ранее сообщалось: в Рубцовске Алтайского края в минувший вторник, 7 июля, утонули трое детей, которые находились под опекой.