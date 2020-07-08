На Алтае утонули трое детей, находившихся под опекой

В Рубцовске Алтайского края в минувший вторник, 7 июля, утонули трое детей, которые находились под опекой. Как сообщили в СУСК РФ по региону, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Уточняется, что утонули восьмилетняя и десятилетняя девочки, а также шестнадцатилетний мальчик.
Установлено, что накануне четверо несовершеннолетних детей пошли купаться на реку без присмотра взрослых опекунов. В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под гладью воды. К настоящему моменту тела двоих детей найдены, водолазы ищут тело младшего ребенка.
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