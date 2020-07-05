Трое детей утонули в Хабаровском крае

5 июля 2020, 11:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Представитель Главного управления МЧС по Хабаровскому краю сообщил, что в воскресенье, 5 июля, в протоке Мариинская в Ульчском районе утонули трое малолетних детей.
«При купании в протоке Мариинская (акватория реки Амур) в районе села Мариинское Ульчского района Хабаровского края утонули три ребенка. По предварительным данным, мальчикам было 12-13 лет», - уточнили в ведомстве.
На место происшествия выехало подразделение пожарной части и спасатели краевой службы из посёлка Де-Кастри. Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в субботу в реке Оке в Коломне утонула семилетняя девочка.
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