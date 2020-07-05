Трое детей утонули в Хабаровском крае

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 июля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: река, pixabay.com

Представитель Главного управления МЧС по Хабаровскому краю сообщил, что в воскресенье, 5 июля, в протоке Мариинская в Ульчском районе утонули трое малолетних детей.

«При купании в протоке Мариинская (акватория реки Амур) в районе села Мариинское Ульчского района Хабаровского края утонули три ребенка. По предварительным данным, мальчикам было 12-13 лет», - уточнили в ведомстве.

На место происшествия выехало подразделение пожарной части и спасатели краевой службы из посёлка Де-Кастри. Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в субботу в реке Оке в Коломне утонула семилетняя девочка.