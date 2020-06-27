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В Коломне 7-летний ребенок утонул в реке

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Коломне 7-летний ребенок утонул в реке
фото из открытых источников

В реке Оке в городе Коломне в субботу, 27 июня, утонула семилетняя девочка. По предварительным данным следствия, девочка купалась в реке вместе с родителями. В момент, когда взрослые отплыли далеко от берега, ребёнок, оставшись без присмотра, утонул.

Тело девочки уже найдено с признаками утопления. По данному факту следственным отделом по г. Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователями устанавливаются все обстоятельства инцидента, опрашиваются родители, проводятся проверочные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение.

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