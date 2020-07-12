В США на выборы пригласили мертвую кошку

Семья Тимсов в штате Джорджа получила приглашение на выборы. В письме было предложение, адресованное Коди Тимс, с призывом голосовать за президента. В семье Тимсов Коди был котом. Он умер 12 лет назад.
Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре. Избирателей приглашают уже сейчас. Им рассылают приглашения. Среди этих писем было и то, что адресовано умершему 12 лет назад коту по кличке Коди.
«Отличная кошка», — дала характеристику Кэрол Тимс, она бывшая хозяйка Коди: «Коди очень любил свою семью, свой район».
Кэрол Тимс заявила, что теперь не удивится, что власти США не начнут в ближайшее время рассылать приглашения собакам, мышам и змеям.
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